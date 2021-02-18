Komünist lider Zyuganov: Rusya'ya yönelik dış baskı artacak, Putin'in stratejik inisiyatiflerini destekleyeceğiz

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da grubu bulunan partilerin liderleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le video konferans yöntemiyle bir görüşme yaptı.

Görüşmede söz alan Rusya Federasyonu Komünist Partisi (RFKP) lideri Gennadiy Zyuganov, Rus lider Putin'in ABD diktesinin çöktüğüne ve kaosun arttığına dair sözlerine dikkat çekerek "Bizi bir numaralı düşman ilan rakiplerimizde neler yaşandığını anlamamız önemli" dedi.

20 Ocak'ta göreve başlayan ABD Başkanı Joe Biden'ın bir dirençle karşılaşacağını kaydeden Zyuganov, "ABD şimdiden ikiye bölündü, iki azil süreci başarısızlıkla sonuçlandı. Meydan okumalara yanıt verecek süremiz var ve sizin (Putin'in) stratejik inisiyatiflerinizi destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Zyuganov, propaganda amaçlı sabotajlara hazırlıklı olmaları gerektiğini kaydederek "Rusya'ya dışarıdan uygulanan baskı artacak ve içeride toplumsal dayanışmayı sağlamamız gerekiyor" diye ekledi.

🇷🇺 Rusya Federasyonu Komünist Partisi lideri Zyuganov, Putin'le görüşmesinde ABD tehdidini iç rekabetin önüne koydu, Biden tehlikesine işaret etti, Kremlin'in stratejik inisiyatifini destekleyeceğini açıkladı. pic.twitter.com/anXLENpS8E — Mehmet Perinçek (@MehmetPerincek) February 17, 2021

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