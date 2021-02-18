FSB, Kuzey Kafkasya'da terör saldırıları planlayan 19 kişiyi yakaladı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kuzey Kafkasya'da saldırı hazırlığında olan ve radikal İslamcı 'Tekfir El Hicra' örgütüyle bağlantısı bulunduğu ifade edilen 19 kişinin gözaltına aldığını duyurdu.

FSB'den yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Kafkasya bölgesinde yer alan Karaçay-Çerkes, Kırım, Krasnodar ve Rostov Bölgesinde özel operasyonlar gerçekleştirildiği, radikal İslamcı 'Tekfir El Hicra' örgütüyle bağlantısı olan 19 kişinin yakalandığı kaydedildi.

İslam halifeliği devletini kurmayı amaçlayan radikal İslamcı Tekfir El Hicra örgütü mensubu 19 kişiden 10’nun organizatör, diğerlerinin aktif katılımcı olduğu belirtilen açıklamada, "İdeolojik propaganda ve örgütlenme faaliyetlerinin yanı sıra, Tekfir El Hicra örgütü adına Kuzey Kafkasya'da sabotaj ve terör eylemleri düzenlemeyi planladıkları tespit edildi" denildi.

Güvenlik güçlerinin militanlara ait gizli sığınakta yaptığı aramalarda, kalaşnikof hafif makineli tüfek, AKM makineli tüfek, bu silahlara ait çok sayıda mermi, el yapımı patlayıcıların yanı sıra bir adet 'intihar yeleği' ele geçirildi.

Örgütlenme faaliyetleri ve terör eylemleri düzenlemeyi planlayan şüphelilerle ilgili soruşturma başlatıldığı, soruşturmanın kapsamının genişletilebileceği belirtildi.