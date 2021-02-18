Federasyon Konseyi Rus medyasına yönelik yaptırımlara ceza öngören yasayı onayladı

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, enformasyon kaynaklarının sahipleri tarafından Rus medyasına ve vatandaşlarına yönelik yaptırımlara, ayrıca internetin Rusya segmentinin sürdürülebilir şekilde çalışmasının sağlanması ile ilgili şartların ihlallerine yönelik milyonlarca rublelik para cezası öngören yasayı onayladı.

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, enformasyon kaynaklarının sahipleri tarafından Rus medyasına ve vatandaşlarına yönelik yaptırımlara, ayrıca internetin Rusya segmentinin (Runet) sürdürülebilir şekilde çalışmasının sağlanması ile ilgili şartların ihlallerine yönelik milyonlarca rublelik para cezası öngören yasayı onayladı.

Vatandaşlar için 50 ila 100 bin ruble (4.700-9.400 TL), devlet yetkilileri için 200 ila 400 bin ruble (18.900-37.800 TL), tüzel kişiler için ise 600 bin ila bir milyon ruble (56.700-94.500 TL) arasında para cezaları öngörülüyor.

İhlalin tekrarı durumunda ceza miktarı daha da artarak, vatandaşlar için 200 ila 700 bin ruble (18.900-66.100 TL), devlet yetkilileri için 500 ila 700 bin ruble (47.250-66.100 TL), tüzel kişiler için ise 1.5 milyon ila 3 milyon rubleye (141.700-283.400 TL) çıkıyor.

Geçen aralıkta Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da, Rus medyasına yönelik sansür için karşı yaptırımlara ilişkin bir yasa kabul edilmişti. Buna göre bundan böyle yabancı internet kaynaklarına, ırksal, ulusal ve politik nedenlerden dolayı bilgilere erişimi kısıtlamaları nedeniyle kısıtlayıcı önlemler getirilebilecek. Bu durum sadece sosyal ağları değil, aynı zamanda büyük IT platformlarını da etkileyecek. Kısıtlamalara ilişkin karar Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın mutabakatıyla Başsavcı tarafından verilecek.

Yasa diğer kaynakların yanı sıra Twitter, Facebook ve YouTube’u etkileyecek. Bu girişim, yabancı sosyal ağlarda Rus medya araçlarının sansürlenmesine karşı yanıt olarak başlatıldı. Rus medyasına yönelik sansürü iptal eden kaynak, bunu Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu’na (Roskomnadzor) bildirmesi gerekecek, ardından Başsavcı, yine Dışişleri Bakanlığı’nın mutabakatıyla yaptırımları kaldırabilecek. Yasa, trafiği engelleme, yavaşlatma ve idari para cezaları kesme imkanı sağlıyor.