Putin'in Suriye Özel Temsilcisi: Rusya, Şam ve Kürtleri verimli diyaloğa yönlendiriyor

Rusya'nın Soçi kentinde koronavirüs pandemisinin başından beri ilk kez düzenlenen Astana formatındaki Suriye konulu görüşmeler sona erdi.

Görüşmelerin ardından düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın Şam ile Kürtler arasındaki diyalogda oynadığı rolü anlatan Lavrentyev, "Kürtleri Şam'la verimli diyalog kurmaya, gerilimin azalması için karşılıklı olarak kabul edilebilir mutabakatlar yapmaya yönlendiriyoruz. Eğer Kürtler ve Şam mutabakat sağlamayı başarırlarsa bu, Suriye topraklarının neredeyse tamamında durumun istikrar kazanmasına katkıda bulunmakla kalmaz, sürece daha fazla ivme kazandırır ve Suriye'deki terör örgütü varlığı sorununun çözülmesine yardımcı olur" ifadelerini kullandı.

Lavrentyev, Rusya'nın bu sebeplerden dolayı Şam'ı ve Kürtleri karşılıklı kabul edilebilir çözümler bulmaya yönlendirdiğinin altını çizdi.

'Bağımsız Kürt devleti kurulması söz konusu olamaz'

Bu arada Lavrentyev, Kürtlerin Suriye halkının ana unsuru olduğunu ve bu nedenle bağımsız Kürt devleti ya da başka türden sözde devlet yapıları kurmanın söz konusu olamayacağını belirterek bunun kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurguladı.