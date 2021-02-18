Rusya’da koronavirüse karşı geliştirilen üçüncü aşı 20 Şubat’ta tescil edilecek

Rusya’da koronavirüs pandemisiyle ilgili bilgilerin bir araya getirildiği hükümet sitesi stopkoronavirus.rf’de, Kovivak koronavirüs aşısının tescil işlemlerinin 20 Şubat’ta tamamlanmış olacağı kaydedildi.

Kovivak, Sputnik V ve Epivakkorona’dan sonra ülkenin onaylanmış üçüncü aşısı olacak.

Daha önce Kovivak aşısının mart ayında yaygın aşılama programında kullanılmaya başlayacağı belirtilmişti.

Kovivak mart sonunda aşılama programına eklenecek

Rusya’da yaygın aşılama programı 18 Ocak’tan beri devam ediyor. Program kapsamında en başta ülkenin tescil edilmiş birinci aşısı olan Sputnik V kullanılıyor. Şimdiye dek 1.7 milyon kişiye aşının her iki dozunun da uygulandığı, 2.2 milyon kişininse aşının ilk dozunu aldıkları biliniyor.

Aşılama programına mart başından itibaren Sputnik V ve Epivakkorona aşıları ile devam edilmesi bekleniyor. Daha sonra mart sonunda üçüncü aşı olan Kovivak’ın da programa eklenmesi planlanıyor.

Son bir günde 13 bin 447 yeni vaka görüldü

Bunun yanında ülkede koronavirüsün yayılımı nedeniyle oluşturulan kriz merkezinin açıklamasına göre son bir gün içinde görülen 13 bin 447 yeni vaka ile beraber şimdiye dek tespit edilmiş toplam vaka sayısı 4 milyon 125 bin 598’e yükseldi.

Pandeminin başından beri kaydedilen koronavirüs sebepli can kaybıysa 81 bin 926 olarak açıklandı.