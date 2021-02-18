Peskov: AİHM’in Navalnıy ile ilgili kararı içişlerimize yönelik kabul edilemez bir müdahale girişimi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Rus aktivist Aleksey Navalnıy’ın serbest bırakılması kararının hukuk dışı olarak nitelendirerek, Rusya içindeki davalara yönelik kabul edilemez doğrudan bir müdahale girişimi olduğunu ifade etti.

Gazetecilere konuşan Peskov, “Alınan karar hukuk dışı ve Rusya içindeki davalara yönelik çok ciddi bir müdahale girişimi” ifadelerini kullandı.

Peskov, Rusya’nın Avrupa Konseyi’nden çıkma ihtimali ve buradan bir yaptırım bekleyip beklemediği sorusuna da “Hayır, biz hiçbir cepheleşme arayışında değiliz” yanıtını verdi.

AİHM, Rusya hükümetine, yolsuzluk davasından tutuklanan Navalnıy’ın serbest bırakılması çağrısı yapılmasına karar vermişti.

Rusya Adalet Bakanı Konstantin Çuyçenko, AİHM kararını ‘temelsiz ve hukuksuz' olarak nitelendirmiş, talebin Rusya hukukuna göre yasal bir dayanak bulunmaması gerekçesiyle gerçekleştirilemez olduğunu kaydetmişti.