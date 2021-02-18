Rusya’da Ukrayna’daki bir neo-Nazi grubunun destekçileri gözaltına alındı

Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) bildirdiğine göre, Ukrayna’daki neo-Nazi grubu MKU'nun bir grup destekçisi Voronej kentinde gözaltına alındı.

Rusya İçişleri Bakanlığı ve Soruşturma Komitesi üyelerinin de yer aldığı özel operasyonda gözaltına alınanlar neo-Nazizm ve toplu katliam propagandası yapmakla suçlanıyor.

Soruşturmacılara göre, geçen yılın ocak ayında 19 yaşındaki bir yerel sakin, bir suç grubu yarattı ve grupta yer alanlar şehrin çeşitli bölgelerindeki evlerin duvarlarına aşırılık içeren yazılar yazmaya başladı.

Ayrıca grubun üyelerinden birinin genç bir erkeğe saldırdığından şüpheleniliyor.

FSB yetkililerinin açıklamalarına göre aramalar sırasında aşırılık yanlısı yayınlar, aşırı milliyetçi örgütlerin sembolleri, keskin silahlar ve işlenen suçlar hakkında bilgi barındıran telefonlar ele geçirildi.

Grup üyelerinden birinin garajında bulunan İkinci Dünya Savaşı havanına benzer bir nesne incelemeye de alındı. Grup üyeleri hakkında ‘nefret ya da düşmanlığı kışkırtmak, aşırılıkçılığa yönelik kamu çağrıları ve holiganlıktan küçük yaralanmalara kasıtlı olarak neden olma’ maddeleri üstünden ceza davaları açıldı.