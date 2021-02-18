Putin ile Lukaşenko 22 Şubat’ta bir araya gelecek

Lukaşenko, Birlik Devleti Sekreteri Grigoriy Rapota ile yaptığı görüşmede, “Putin ile 20 Şubat’ta bir araya gelip işbirliğimizin bazı alanları hakkında konuşacağımız konusunda uzun zaman önce anlaşmıştık. Şunu hemen vurgulamak istiyorum, Rusya’da her zaman olduğu gibi bazıları gündemi kendilerine göre belirliyor: ‘Lukaşenko 3 milyar dolar istemek için geliyor’. Hayır, oraya bir şey istemek için gitmiyorum” ifadelerini kullandı.

Lukaşenko, ekonomik işbirliğinin düzeyi konusunda Rusya ile herhangi bir tartışma yaşanmadığına da vurgu yaparak, “Bizim için hassas olan enerji kaynakları konusunda bu yıl ortak pazarlar için belgeler imzaladığımızı gördünüz. Bir şey talep edilmedi ve herhangi bir tartışma olmadı. Rusya, ekonomik işbirliğimizin seviyesinin belli bir yükseklikte olması gerektiğini düşünüyorsa, o zaman öyle olacaktır. Neden oraya gidip bir şeyler talep edilsin? Rusya'daki bazı liberaller, müzakere ettiğimiz hassas konuların biraz gerisinde kaldılar. Hiçbir şey talep etmeyeceğiz” dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya ve Belarus liderleri Vladimir Putin ile Aleksandr Lukaşenko’nun 22 Şubat’ta bir araya geleceklerini doğrulayarak, müzakerelerin uzun sürmesinin beklendiğini kaydetti.

Peskov, “Görüşme önümüzdeki hafta, 22 Şubat’ta gerçekleşecek. İki lider bir araya gelecek, uzun sürmesi beklenen görüşmede gündem belli: İkili ilişkiler, Belarus Halk Meclisi toplantısının ardından Lukaşenko’nun Rusya Devlet Başkanı’nı bilgilendireceği konular olabilir” ifadelerini kullandı.