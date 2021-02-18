Kayıt
20:10 18 Şubat 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Zaharova: Almanya, Navalnıy'a yardım ederek Rusya'ya karşı dostça olmayan bir eylem gerçekleştirdi

    Rusya Dışişleri Bakanlığı
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 90
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1043792664_0:0:3072:1728_1200x675_80_0_0_de36617f24937c5173648dcd3c379728.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/rusya/202102181043843390-zaharova-almanya-navalniya-yardim-ederek-rusyaya-karsi-dostca-olmayan-bir-eylem-gerceklestirdi/

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus aktivist Aleksey Navalnıy'a 'Putin'in Sarayı' adlı filmin hazırlanmasına yardım ederek Rusya'ya karşı dostça olmayan bir eylem gerçekleştirdiğini söyledi.

    Haftalık basın toplantısı düzenleyen Zaharova, Almanya'yı Navalnıy vakasındaki tutumu nedeniyle eleştirdi.

    1991 tarihli Stasi (eski Doğu Almanya istihbarat teşkilatı) dokümanlarıyla ilgili Alman kanunu uyarınca her isteyenin Stasi'nin arşiv belgeleriyle çalışabileceğini ancak bunun için yetkili Alman makamlarının izninin alınması gerektiğini kaydeden Zaharova, Alman hükümetinin Navalnıy'ın faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olmadığı ve buna ilgi duymadığı yönünde mantıksız açıklamalar yapıldığına dikkat çekti.

    "Diğer taraftan Almanya'nın Navalnıy'ın Stasi arşivine erişimini bilinçli olarak kolaylaştırmış ve ona belirli dokümanları sunmuş olabileceğine dair şüpheler var ve artık bunlar daha ikna edici gözüküyor" diye devam eden Zaharova, Almanya'nın birleşmesinden sonraki dönem boyunca Stasi'nin zarar verici materyallerinin siyasi rakiplerle hesap görülmesi ve istenmeyen kişilere baskı yapılması için kullanıldığını vurguladı.

    Zaharova, "Bu vakada Berlin, ülkemize karşı dostça olmayan eylemi bilinçli olarak ve aleni şekilde gerçekleştirdi. Alman hükümeti, ülkemizin içişlerine müdahale etmek amacıyla Navalnıy vakasını yeni, kapsamlı, Rusya karşıtı bir provokasyon unsuru olarak kullanıyor" ifadelerini kullandı.

    Navalnıy'ın Almanya'dan Rusya'ya dönmeden hemen önce hazırladığı belirtilen 'Putin'in Sarayı' adlı filmde Rus liderin Karadeniz kıyısındaki Gelencik'te 100 milyar rubleye (1.3 milyar dolar) saray yaptırdığı öne sürülmüştü. Rusya devlet televizyonu Rossiya 1, Navalnıy'ın Putin'e ait olduğunu iddia ettiği Gelencik'teki sarayla ilgili filmin ABD'nin desteğiyle Alman film stüdyosu Black Forest'ta çekildiğini belirtmişti.

    Lavrov, Alman istihbaratının yardımına dikkat çekmişti

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin- Sırp yönetmen Emir Kusturica
    Sputnik
    Rossiya 1: 'Putin'in Sarayı' filmi, Almanya'da ABD'nin desteğiyle çekildi

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya'nın Navalnıy'a filmin çekimi için Putin'le ilgili arşivlere erişim izni ve Dresden'deki eski Sovyet istihbaratı rezidansına giriş izni verdiğini belirterek "Bu binayı girmek ve dahası bazı arşiv belgelerine erişim elde etmek Alman hükümetiyle, özellikle de Alman istihbaratıyla işbirliği yapılmadan imkansız" demişti.

    Otel olacağı açıklanmıştı

    Rus iş insanı Arkadiy Rotenberg, binanın kendisine ait olduğunu ve otel olarak hizmet vereceğini açıklamıştı.

    İlgili konular:

    Almanya: Rusya ile Sputnik V aşısı hakkında görüşüyoruz
    Lavrov: Almanya, Putin'le ilgili arşivleri Navalnıy'e açtığını doğruladı
    Rusya: Almanya ve Fransa, Donbass’ta işlenen suçların ortağı
    Etiketler:
    Sergey Lavrov, Aleksey Navalnıy, Almanya, Rusya, Mariya Zaharova
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Diyarbakır’da kar yağışı gece saatlerinde başladı. Kentin bulvar, cadde, sokakları beyaza bürünürken, kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti.
    Diyarbakır’da, Sputnik objektifinden kar manzaraları
    Karikatür
    ABD'den Türkiye raporu: Yeni Türk hükümeti seçilene kadar baskı sürdürülmeli
    İnfografik
    Türkiye'nin nüfus yapısı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet