Zaharova: Almanya, Navalnıy'a yardım ederek Rusya'ya karşı dostça olmayan bir eylem gerçekleştirdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus aktivist Aleksey Navalnıy'a 'Putin'in Sarayı' adlı filmin hazırlanmasına yardım ederek Rusya'ya karşı dostça olmayan bir eylem gerçekleştirdiğini söyledi.

Haftalık basın toplantısı düzenleyen Zaharova, Almanya'yı Navalnıy vakasındaki tutumu nedeniyle eleştirdi.

1991 tarihli Stasi (eski Doğu Almanya istihbarat teşkilatı) dokümanlarıyla ilgili Alman kanunu uyarınca her isteyenin Stasi'nin arşiv belgeleriyle çalışabileceğini ancak bunun için yetkili Alman makamlarının izninin alınması gerektiğini kaydeden Zaharova, Alman hükümetinin Navalnıy'ın faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olmadığı ve buna ilgi duymadığı yönünde mantıksız açıklamalar yapıldığına dikkat çekti.

"Diğer taraftan Almanya'nın Navalnıy'ın Stasi arşivine erişimini bilinçli olarak kolaylaştırmış ve ona belirli dokümanları sunmuş olabileceğine dair şüpheler var ve artık bunlar daha ikna edici gözüküyor" diye devam eden Zaharova, Almanya'nın birleşmesinden sonraki dönem boyunca Stasi'nin zarar verici materyallerinin siyasi rakiplerle hesap görülmesi ve istenmeyen kişilere baskı yapılması için kullanıldığını vurguladı.

Zaharova, "Bu vakada Berlin, ülkemize karşı dostça olmayan eylemi bilinçli olarak ve aleni şekilde gerçekleştirdi. Alman hükümeti, ülkemizin içişlerine müdahale etmek amacıyla Navalnıy vakasını yeni, kapsamlı, Rusya karşıtı bir provokasyon unsuru olarak kullanıyor" ifadelerini kullandı.

Navalnıy'ın Almanya'dan Rusya'ya dönmeden hemen önce hazırladığı belirtilen 'Putin'in Sarayı' adlı filmde Rus liderin Karadeniz kıyısındaki Gelencik'te 100 milyar rubleye (1.3 milyar dolar) saray yaptırdığı öne sürülmüştü. Rusya devlet televizyonu Rossiya 1, Navalnıy'ın Putin'e ait olduğunu iddia ettiği Gelencik'teki sarayla ilgili filmin ABD'nin desteğiyle Alman film stüdyosu Black Forest'ta çekildiğini belirtmişti.

Lavrov, Alman istihbaratının yardımına dikkat çekmişti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya'nın Navalnıy'a filmin çekimi için Putin'le ilgili arşivlere erişim izni ve Dresden'deki eski Sovyet istihbaratı rezidansına giriş izni verdiğini belirterek "Bu binayı girmek ve dahası bazı arşiv belgelerine erişim elde etmek Alman hükümetiyle, özellikle de Alman istihbaratıyla işbirliği yapılmadan imkansız" demişti.

Otel olacağı açıklanmıştı

Rus iş insanı Arkadiy Rotenberg, binanın kendisine ait olduğunu ve otel olarak hizmet vereceğini açıklamıştı.