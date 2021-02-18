Rusya’nın 10 bölgesinde Hizb-ut Tahrir’e yönelik operasyon

Gözaltına alınanlardan 7’sine karşı ceza davalarının açıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Rusya Federal Güvenlik Servisi, Ulusal Muhafızlar ve Rusya İçişleri Bakanlığı ile işbirliğinde, Kırım Cumhuriyeti, Moskova ve St. Petersburg şehirleri, Primorye ve Krasnodar bölgeleri, Başkurdistan ve Dağıstan cumhuriyetleri ile Oryol, Kaluga, İvanovo bölgelerinde gerçekleştirilen özel operasyon kapsamında, Hizb-ut Tahrir el-İslami uluslararası terör örgütü üyeleri gözaltına alındı” denildi.



Örgüt üyelerinin Rusya sakinleri arasında, diğer dinlere yönelik hoşgörüsüzlükle birlikte cihatçı terör ideolojisi yaydığı ve Rusya Müslümanlarını uluslararası terör örgütü saflarına katma faaliyetleri yürüttüğü bildirildi.

FSB, “Propaganda faaliyetinde, askeri darbe ve İslami devrimler sırasında laik hükümetleri devirme yoluyla sözde ‘dünya halifeliği’ kurma ve ilan etme doktrini kullanıldı” açıklamasında bulundu.

Gözaltına alınanların evlerinde, Rusya’da yasaklı ‘Hizb-ut Tahrir el-İslami’ propaganda malzemeleri ile terör faaliyetlerinde kullandıkları telefonlar ve elektronik cihazlar ele geçirildi.