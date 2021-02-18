Rusya: ABD’nin 6. Filosu Karadeniz’de düşman bulmak için can atıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD ve Türkiye’nin Karadeniz’deki ortak askeri tatbikatının bariz biçimde Rusya karşıtı nitelik taşıdığını belirtti. Zaharova, ''ABD’nin 6. Filosu Karadeniz’de düşman bulmak için can atıyor'' ifadesini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bugünkü basın brifinginde, Karadeniz’de düzenlenentatbikata ilişkin soruya, “Bu tatbikatın Rusya karşıtı olduğu herkes için açık. Ülkemiz sınırlarının hemen yanı başında, Karadeniz kıyımıza yakın yerde yapılıyor, bununla barış ve istikrarı tehdit ediyor. Sanki ABD’nin 6. Filosu Karadeniz’de düşman bulmak için can atıyor. Bunu boşuna yapıyorlar” ifadesini kullandı.

Rus diplomat, “Bu bağlamda, Pentagon ve ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerin, bu tatbikatla Washington’un müttefiklerle birlikte güya Avrupa’daki güvenliğin güçlenmesine yardımcı olduğu yönündeki açıklamaları kulağa kışkırtıcı geliyor” diye kaydetti.

Zaharova, Washington’un, Avrupa’da güvenliği güçlendirmek için Kiev’e, Minsk anlaşmasını yerine getirmesi için baskı yapması gerektiğini söyledi.

Daha önce ABD 6. Filosu, Amerikan ve Türk gemilerinin, 2 Türk F-16 savaş uçağının desteğiyle 9 Şubat’ta Karadeniz’de ortak tatbikat gerçekleştirdiğini bildirmişti. Tatbikata ABD’ye ait Porter ve Donald Cook destroyerleri ile Poseidon deniz devriye uçağı ve Türkiye’ye ait Oruç Reis ve Turgut Reis firkateynleri ile 2 adet F-16 savaş uçağı ve bir keşif uçağı katılmıştı.