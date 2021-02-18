Rusya: Avrupa Birliği'yle ilişkilerin kopmasına hazırız

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerin kopmasına hazır olduğunu, ama bu kopmanın Moskova'nın değil, Brüksel'in seçimi olacağını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un AB ile ilişkilerin kopmasına hazır oldukları yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

Rus medyasına konuşan Zaharova, Rusya'nın duruşunun uzun yıllardır açık, şeffaf ve çok anlaşılır olduğunu kaydederek, "Biz iş birliğinden yanayız. Fakat bir nüans var, bu iş birliği eşit haklara dayanmalı. Ayrıca karşılıklı fayda ve saygıya da dayanırsa hiç fena olmaz. Hangi platformda? Uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi platformunda" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın her zaman iş birliği geliştirmekten yana olduğunu ve hiçbir zaman AB ile bağları koparmaya can atmadığını kaydeden Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:

"'Hazır' kelimesinin iki anlamı var. Böyle bir girişime hazırız. Ama buna can atıyor muyuz? Hayır. Buna hiçbir zaman can atmadık ve bunu yıldan yıla tüm seviyelerde doğruladık. Avrupa Birliği'nin bunu yapmasına hazır mıyız? Onların seçimiyse biz hazırız. Ancak bu, bizim seçimimiz değil."

'ABD ile ilişkiler hemen düzelmez'

ABD'de yeni idarenin göreve gelmesiyle iki ülke arasında ilişkilerin iyileşme olasılığını değerlendiren sözcü, "Ani iyileşme olmayacağını düşünüyorum. Ani değil kademeli iyileşmeden bahsedecek olursak, önümüzdeki aylarda böyle bir şeyi gözlemleyeceğimizden emin değilim" yorumunda bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, geçen hafta, ülkesinin hassas ekonomi alanlarına karşı riskler oluşturacak yeni yaptırımların uygulanması durumunda, AB ile ilişkileri koparmaya hazır olduklarını söylemişti.