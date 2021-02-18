Zaharova: Kuzey Akım-2’nin tamamlanacağına kesinlikle inanıyorum

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, YouTube'da yayınlanan bir programda açıklamalarda bulunarak, Rus gazını Baltık Denizi'nden Avrupalı tüketicilere taşıyacak olan Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının yapımının tamamlanacağına kesinlikle inandığını dile getirdi.

İlgili soruyu yanıtlayan Zaharova, "Buna kesinlikle inanıyorum. Bu bir inanç meselesi. Ben buna inanıyorum. Avrupa'nın, özellikle de Almanya’nın pragmatizmi koruyacağına inanıyorum. Bunun, onların özünün ve siyasetlerinin özünün bir parçası olduğuna ve pragmatizmin galip geleceğine inanıyorum. Çünkü bu doğru bir pragmatizm. O farklı olabilir, orta, kısa ya da uzun vadeli. Bu orta ve uzun vadeli pragmatizm" ifadelerini kullandı.

Kuzey Akım-2 projesi, toplam yıllık kapasitesi 55 milyar metreküp olan iki doğalgaz boru hattının, Rusya'dan Almanya'ya Baltık Denizi'nin altından döşenmesini öngörüyor.

Avrupa ülkelerine kendi sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatını yapmak isteyen ABD'nin yanı sıra Ukrayna, Polonya ve Baltık ülkeleri projeye karşı çıkıyor.

ABD, Aralık 2019'da Kuzey Akım-2’ye yönelik kısıtlamalar getirdi. Öte yandan doğalgaz boru hattının tamamlanmasından yana olan Almanya, ABD’nin sınır ötesinden uyguladığı tek taraflı yaptırımlarını reddediyor.