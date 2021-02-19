Rus Dışişleri'nden Lavrov ile Çavuşoğlu'nun Suriye konulu görüşmesine ilişkin açıklama

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, ülkelerinin Suriye’deki barış sürecine destek vermeye hazır olduğunu doğruladığı bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Lavrov ve Çavuşoğlu arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Suriye'nin İdlib bölgesindeki durumun ele alındığı kaydedildi

Açıklamada "Soçi'de dün sona eren 15. uluslararası Astana formatındaki Soçi görüşmeleri bağlamında, iki ülkenin Suriye'deki çatışmaya barışçıl çözüm arayışına desteklerini sürdürmeye hazır olduğu ifade edildi" denildi.

Ayrıca açıklamada, iki bakanın, Suriye'deki durumu tüm ayrıntılarıyla değerlendirerek terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılması için İdlib bölgesindeki ortak çabaları artırmaya vurgu yaptıkları aktarıldı.