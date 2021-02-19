Sputnik Light aşısının klinik araştırmaları Moskova’da başladı

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, kendi bloğunda yaptığı açıklamada Rusya’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği Sputnik Light aşısının uluslararası klinik araştırmalarının bugün Moskova’da yapılmaya başladığını belirtti.

İlkönce geliştirilen klasik Sputnik V aşısında olduğu gibi sağlık kuruluşlarını iki kez değil, bir kez ziyaret etmenin yeterli olacağına dikkat çeken Sobyanin, “Yeni aşının temelinde, Sputnik V’de olan özel yapıların (taşıyıcı vektörlerin) aynıları bulunuyor. Aşı koronavirüs içermiyor, bu demektir ki aşıdan hastalık kapmak ya da etraftaki kişilere bulaştırmak ta mümkün değil” diye konuştu.

Sobyanin, “Sputnik Light klinik araştırmalarının ilk fazları tamamlandı. Aşıyı yaptıran herkeste Kovid-19’a karşı bağışıklık oluştu. İlacın kendisi ise vücut tarafından normal bir aşı gibi tolere ediliyor” ifadelerini kulandı.

6 bin kişi katılacak

Moskova Belediye Başkanı, uluslararası klinik araştırmalara Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) 3’er bin kişi dahil olmak üzere toplan 6 bin kişinin katılacağı bilgisini de vererek, araştırmanın Rusya ayağının Moskova’da, 10 şehir polikliniğinde yapılacağını ifade etti.

Daha önce Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Sputnik Light aşısının, 'Kovid-19 salgınında zirve noktasında bulunan ve olabildiğince çok hayat kurtarmaya çalışan' birçok ülke için etkili geçici çözüm olabileceğini açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'light' aşının geliştirildiğini aralık ayında duyurmuştu. Putin, bu aşının antikor geliştirme süresinin daha kısa olacağını söylemişti. Daha sonra Gamaleya Araştırma Merkezi Başkanı Aleksandr Gintsburg, aşının 4 aya kadar bağışıklık sağlayacağını, etkisinin yaklaşık yüzde 85 oranında olacağını kaydetmişti.

Toplu aşılama sırasında yardımcı olması beklenen, Sputnik V'nin sadeleştirilmiş versiyonu olan bu aşının geliştirilmesindeki başlıca amaç ise Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısının yüksek olduğu ülkelerde, bu sayıyı düşürmek.