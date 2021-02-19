Putin'le görüşen Rus yetkili: Reina saldırganlarının mali izlerini tespit ettik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir görüşme yapan Çihançin, Reina saldırısının soruşturmasıyla ilgili gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Çihançin, "Belirli soruşturmalar, uluslararası terör örgütlerinin hücreleri hakkında ortak çalışma yürütüyoruz. Rusya İçişleri Bakanlığı, Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve Türk meslektaşlarımızla 2017 yılında İstanbul'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin mali izlerini de bulmayı başardık. Bizim de katılımımızla hem orada hem de burada soruşturma yürütülüyor" dedi.

1 Ocak 2017'de yılbaşı gecesi düzenlenen Reina saldırısında yabancı uyruklu vatandaşların da bulunduğu 39 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 70 kişi yaralanmıştı.

Saldırının sorumluluğunu IŞİD üstlenmişti.