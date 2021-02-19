Rusya: Macaristan’ın bu yıl TürkAkım’a bağlanmasını bekliyoruz

Novak, ‘Energetiçeskaya Politika’ (Enerji Politikası) dergisi için kaleme aldığı yazıda, “Doğalgaz sevkiyatının geleneksel ve etkili yollarının yanı sıra, arz pazarları ile teslimat güzergahlarının çeşitlendirilmesi çalışmalarını da sürdürüyoruz. Aralarından biri TürkAkım, bu yıldan itibaren gaz artık Sırbistan ve Bosna Hersek’e ulaşmaya başladı” ifadesini kullandı.

Başbakan Yardımcısı, “Avrupalı tüketicileri Rus doğalgazıyla temin etmek için 2021 yılı içinde, Macaristan’da ulusal gaz iletim sistemi yapımının tamamlanması ve Bulgaristan’daki hattın tam kapasiteye ulaştırılması planlanıyor” diye ekledi.

Rus gazını Karadeniz üzerinden Türkiye’ye, oradan da Avrupa’nın güneyine taşıyan TürkAkım boru hattı, 2020 Ocak ayında faaliyete geçmişti. TürkAkım üzerinden Rus gazını ilk alan ülke Türkiye olmuş, ardından Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya ve Romanya da hatta bağlanmıştı. 2021 başında TürkAkım ağına Sırbistan ve Bosna Hersek de katılmıştı. Sırbistan üzerinden gazın Macaristan ve Avusturya’ya ulaştırılması planlanıyor.