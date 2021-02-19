Kremlin'den ABD ve AB'nin olası Kuzey Akım 2 yaptırımları hakkında açıklama

ABD ve AB'nin Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesi nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulayacağı yönündeki haberleri değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, etkisiz olduğu birçok kez görülen bu yolda daha fazla ilerlemeyeceklerini umduğunu söyledi.

ABD ve AB'nin Rusya'yagerekçesiyleuygulayacağına dair açıklamalar ve haberler artarken Kremlin'den Batılı ülkelerin yaptırım planlarına yanıt geldi.

Basın mensuplarının yaptırım haberlerine ilişkin sorularını yanıtlayan Peskov, Bloomberg ve diğer medya kuruluşlarının uygulanacağını duyurduğu yaptırımlar hakkında henüz bilgi sahibi olmadıklarını ifade etti.

Peskov, "Bir kez daha tekrar ediyorum; ilgili ülkelerde sağduyunun galip geleceğini ve etkisiz olduğu birçok kez ortaya koyulan 'yaptırım baskısı yolunda' daha fazla ilerlemeyeceğimizi umuyoruz" diye konuştu.

Daha önce Bloomberg, Brüksel'in hazırladığı yaptırımların büyük Rus şirketlerini kapsamayacağını, zira Avrupa'nın Moskova'yla tüm köprüleri yakmak istemediğini yazmıştı.

Rusya'ya yönelik yaptırımların kabulü için AB'ye üye 27 ülkenin tamamının kararı onaylaması gerekiyor.