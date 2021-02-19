Lavrov: Kuzey Akım 2 meselesi, hukuka saygı duyan herkes için kapanmıştır

Rus RBK televizyonuna demeç veren Lavrov, AB'ninkonusundaki tutumuna tepki gösterdi.

Rusya'nın projeyle ilgili yükümlülüklerinin yüzde 100'ünü yerine getirdiğini ancak oluşan mevcut durumun AB tarafından alınan ve AB'nin nasıl bir kuruluş olduğunu apaçık ortaya koyan kararın bir sonucu olduğunu vurgulayan Lavrov, "Birkaç yıl önce Polonya Kuzey Akım 2'yi durdurmaya çalıştığında, Avrupa Komisyonu'nun hukuk biriminin resmi görüşü istendi. Birimin sunduğu belgede bu projenin bir yatırım projesi olduğu ve AB'nin gaz yönetmeliğinde, üçüncü enerji paketinde değişiklikler yapılmadan çok daha önce başlatıldığı kalın harflerle belirtildi. Nokta, hukuka saygı duyan her kişi için konu kapanmıştır" ifadelerini kullandı.

Lavrov, daha sonraki süreçte Avrupa Komisyonu'nun aksi yönde hareket etmeye başladığının ve projenin AB'nin gaz yönetmeliğinin ve üçüncü enerji paketinin kapsamına girdiğinin altını çizerek "Partnerimizin bu ilişkideki kalitesini görüyorsunuz" diye ekledi.

Lavrov, AB'yle ilişkileri koparmaya hazır olduklarını söylemişti

Daha önce Lavrov, Rusya ekonomisinin hassas alanlarını riske atacak yaptırımlar uygulanması halinde AB ile ilişkileri koparmaya hazır olduklarını söylemişti.