Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: AB ile ilişkiler paramparça, çünkü ilişki diye bir şey kalmadı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerin kopmasına hazır olduklarını söylediğini doğrulayarak, “Çünkü ilişki diye bir şey kalmadı” dedi.

Lavrov, Rus medyasına açıklamasında, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell’in, 2019’da, İspanya Dışişleri Bakanlığı görevindeyken, AB’nin eski düşmanı olan Rusya’nın “yine adını duyurduğunu ve yine tehdit oluşturduğunu” söylediğini anımsatarak, “Bunun üzerine protokol servisi üzerinden İspanya yetkilisinin sözlerine açıklık getirilmesini talep ettik. Borell’in yanlış anlaşıldığı yanıtını aldık” dedi.

Normal ilişkilerin gelişimine büyük ölçüde önyargının engel olduğunu söyleyen Rus bakan, “Böylece zihniyetleri ortaya çıkmış oldu. Bize, yabancı gözüyle bakıyorlar. Rus gazetecilerin, AB ile ilişkilerin kopmasına hazır olup olmadığımız sorusuna, olumlu yanıt verdim, çünkü ilişki diye bir şey kalmadı. Eski ABD Başkanı Obama’nın söylediği gibi, ilişkiler param parça oldu. Gerçi bunu Rus ekonomisi için söylemişti” ifadesini kullandı.

Lavrov, Moskova ve Brüksel arasındaki birçok işbirliği mekanizmasının bozulduğunu kaydetti.