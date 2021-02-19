Lavrov'dan Batı'nın Sputnik V yaklaşımıyla ilgili yorum: Rusya'nın itibarının yükselmesini istemiyorlar

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sputnik V gibi Rus koronavirüs aşılarının yayılmasının Rusya'nın uluslararası arenadaki itibarını yükseltmekte olduğunu, Batı'nın bunu istemediğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus medyasına açıklamalarda bulunarak, Batı'nın, Rus Sputnik V aşısının 'en iyi olmasa da ilk sıralarda olduğunu' bildiğini kaydetti.

Lavrov, açıklamasında, "Aksi halde bu aşıya olan talep bu kadar yüksek olmazdı, oysa talep katlanarak büyüyor. Diğer yandan onlar, Sputnik V ve yakında uluslararası piyasaya çıkacak olan diğer aşılarımızın yayılmasının Rusya’nın itibarı ve imajının yükselmesi anlamına geldiğinin farkındalar. Onlar bunu istemiyor" dedi.

Bununla birlikte birçok Avrupa ülkesinin, Sputnik V’nin Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanmasını beklediğini belirten Lavrov, şu ifadeleri kullandı:

"Macaristan'da, bununla ilgilenmeye hazır olduklarını düşünüyorlar ve teslimatlar başlıyor. Avrupa’dan başvuru sayısı giderek artıyor. Geçen günlerde Monako Prensi 2. Albert, tüm ülke vatandaşları için aşı istedi. Bağımsız kurumların bilimsel araştırmaları yayınlandıktan sonra Batı, aşının iyi olduğunu kabul etmek zorunda. Fakat yine de karalama çabaları devam ediyor."