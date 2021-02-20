Rusya’dan tüm nükleer güçlere START-3’e katılma çağrısı

Yeni Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması (START) ile ilgili görüşmelere tüm nükleer güçlerin katılmasından yana olduklarını söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ancak Çin’i bu görüşmelere katılmaya ikna etmeye çalışmayacaklarını belirtti.

Lavrov, Rus medyasına açıklamasında, START görüşmeleriyle ilgili süreci çok taraflı yapmak için anlaşmaya katılması istenen başta 5 nükleer güç olmak üzere tüm ülkelerin gönüllü rızası olması gerektiğini kaydederek, bu konuda şu değerlendirmede bulundu:

“Asla Çin’i ikna etmeye çalışmayacağız. Pekin’in duruşuna saygı duyuyoruz. Çin, önce seviyemize yükselmeyi ya da seviyesine düşmemizi, sonra konuşmayı istiyor. Fakat bu, çok taraflı bir süreçse İngiltere ve Fransa olmadan olmaz. Trump idaresi, Çin’in katılmasında ısrar ediyordu, müttefikleriyle ilgili ise, onların ‘normal’, ‘bizlerden’ olduğunu söylüyordu. Bu gülünç”.

Çok taraflı görüşmelerin, Rusya-ABD anlaşmasını iptal etmemesi gerektiğinin altını çizen Rus bakan, “Çünkü biz, diğer ülkelere göre çok daha fazla silaha sahibiz” diye ekledi.