Sputnik V-AstraZeneca aşılarının kombinasyonunun klinik testleri başladı

Sputnik V aşısının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Sputnik V ile AstraZeneca kombinasyonunun klinik testlerine başlandığı duyuruldu.

Sputnik V’nin geliştiricilerine göre, AstraZeneca aşısının ilk dozuyla oluşan bağışıklık, vurulan ikinci dozu etkisiz kılıyor ya da iki enjeksiyon arasından üç ay geçmesi gerekiyor. Sputnik V ise iki farklı doz kullanımıyla bu durumun önüne geçiyor. AstraZeneca aşısı için ikinci doz olarak Sputnik V aşısının bileşenlerinin kullanılması, üç ay bekleme süresini ortadan kaldırıyor.

#SputnikV team believes that AstraZeneca research that 3 months interval between their shots works better than 3 weeks one shows:https://t.co/no0JVSrjKx — Sputnik V (@sputnikvaccine) February 20, 2021

​Diğer yandan etkisi yüzde 90’ın altında olan diğer aşıların geliştiricilerine de Sputnik V ile bu aşıların birleştirilerek kullanılmasının teklif edildiği de belirtiliyor.

Sputnik V dünyanın en güvenli ve etkili aşılarından

Sputnik V yüzde 90’ın üzerinde etkinlik göstermesiyle dünyanın en etkili ve güvenli aşılarından biri olma özelliği taşıyor. Bu aşıyı diğerlerinden eşsiz kılan yanı ise koronavirüsün dış kabuğuna genetik materyal aktarımı için iki enjeksiyonda insan adenovirüsü temelli iki farklı bileşen kullanılması. Aşıda kullanılan bu yaklaşım iki enjeksiyonda aynı bileşeni kullanan aşılara kıyasla daha uzun süren ve daha güçlü bir bağışıklık yanıtı oluşmasını sağlıyor. Gamaleya Araştırma Merkezi’nden uzmanların iki enjeksiyon işlemi için farklı adenovirüs vektörü kullanması sayesinde ilk aşılama sonrasında oluşan ilk vektöre karşı bağışıklık geliştirilmesi engelleniyor, böylelikle de ikinci enjeksiyonun etkisi artırılıyor.

Sputnik V aşısının yüksek etkinlik gösterdiği sonucuna ulaşıldıktan sonra Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Gamaleya Araştırma Merkezi, AstraZeneca’ya 23 Kasım 2020’de şirketin kendi aşısının etkinliğinin artırılması için Sputnik V’deki bileşenlerden birinin kullanılmasını teklif etmişti.

AstraZeneca’nın, Gamaleya Araştırma Merkezi’nin geliştirilen iki Kovid-19 aşısının başarılı biçimde birleştirilmesi konusunda yönelttiği işbirliği teklifini kabul ettiği aralık ayında bildirilmişti.