Rusya’da bir insanda ilk kez H5N8 türevi kuş gribine rastlandı: İnsanlara geçtiği ilk defa doğrulandı

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, ülkenin güneyindeki bir kümes hayvanı çiftliğinde çalışan 7 kişide kuş gribi A H5N8 rastlandığını söyledi. Bu vakalar, H5N8 kuş gribinin insanda görülmesi bakımından ilk teşkil ediyor.

Rossiya 24 televizyonunda konuşan Popova, “Vektor Bilim Merkezi’nden bilim insanlarının gerçekleştirdiği önemli bir bilimsel keşiften bahsetmek istiyorum. Laboratuvarda ilk kez kuş gribi A H5N8 virüsünün insana bulaştığı doğrulandı” dedi.

Popova’ya göre, bilim insanları Rusya’nın güneyindeki kümes hayvanı çiftliğinde çalışan 7 kişide kuş gribine ilişkin genetik materyal tespit etti. Söz konusu fabrikadaki hayvanlar arasında hastalığın olduğu Aralık 2020’de saptandı. Konuyla ilgili en kısa zamanda tedbir alınarak hastalığın yayılmasının önüne geçildi.

Popova, “Bahsettiğim 7 kişi kendilerini iyi hissediyor, klinik süreçleri çok hafif geçti” dedi.

Bu şimdiye kadar hayvandan insana geçen ilk H5N8 kuş gribi vakaları oldu, ancak hastalığın insandan insana geçmesi durumuna henüz rastlanmadı.

Durum, Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) bildirildi ve vakalarla ilgili bilgi sunuldu. DSÖ’ye göre, daha önce insanlarda A H5N1, A H7N9, A H9N2 kuş gribi virüsleri görülmüştü.

Popova, “Virüs henüz insandan insana bulaşacak bir özellik kazanmadan bu değişikliklerin tespit edilmesi, hepimize, tüm dünyayı olası değişikliklere hazırlıklı olmak ve bunlara zamanında, gerektiği şekilde karşılık vermek adına hazırlanma vakti sunuyor” dedi.

Popova bu sayede, virüs daha patojenik ve insandan insana bulaşacak kadar tehlikeli hale gelmeden test sistemleri, aşı platformlarının geliştirilmesi için vakit tanındığını da ekledi.

Popova, bu nedenle Rus bilim insanlarının keşfinin önem taşıdığını vurguladı.