Navalnıy kalan 2.5 yıllık cezasını cezaevinde geçirecek

Moskova Şehir Mahkemesi, Rus aktivist Aleksey Navalnıy'ın daha önce ev hapsi ve cezaevinde geçirdiği zamanı göz önüne alarak 2.5 yıl hapis yatmasına karar verdi.
Mahkemenin Navalnıy’ın ertelenen cezasının gerçek hapis cezasına dönüştürülmesine ilişkin itirazıyla ilgili kararında “Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 72.Maddesi uyarınca, Navalnıy'nin gözaltı ve ev hapsinde geçirdiği süre dikkate alınmıştır” ifadelerine yer verildi.
Navalnıy, ‘Yves Rocher davası’ nedeniyle daha önce 1 ay cezaevi ve 12 ay ev hapsi cezası çekmişti.
2 Şubat’ta Moskova Simonovskiy Bölge Mahkemesi, Navalnıy’ın ‘Yves Rocher davasıyla’ ilgili ertelenen 3.5 yıllık cezasını, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmesine karar vermişti.
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