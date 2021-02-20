Rusya’da 12 bin 953 yeni vaka

Rusya’nın 85 bölgesinde son 24 saatte 12 bin 953 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı 4 milyon 151 bin 984’e çıktı.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, Rusya’da vaka sayısı 12 bin 953 artarak 4 milyon 151 bin 984’e yükseldi.

Başkent Moskova’da 1623, St. Petersburg’da 1092, Moskova bölgesinde 690 yeni vaka kaydedildi.

Son 24 saatte hayatını kaybeden hasta sayısı 480, iyileşen kişi sayısı da 17 bin 484 arttı.

Şimdiye kadar yaşanan can kaybı 82 bin 876, iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 697 bin 433 oldu.