Rus Parlamenter Adalbi Şagoşev, ABD’nin AB ile ‘Trump öncesi’ ilişkileri yeniden kurmak, Rusya ile Almanya arasındaki yakınlaşmayı önlemek ve transatlantik birlik mitini korumak için siyasi cambazlık mucizeleri göstermesi gerektiğini belirtti.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Birleşik Rusya Partisi Grup Başkanı Birinci Yardımcısı Adalbi Şagoşev, basın mensuplarına demecinde ABD’nin AB ile ‘Trump öncesi’ ilişkileri yeniden kurmak, Rusya ile Almanya arasındaki yakınlaşmayı önlemek ve transatlantik birlik mitini korumak için siyasi cambazlık mucizeleri ortaya koyması gerektiğini ifade etti.

ABD’nin sadece enerji güvenliği sorununu çözmekle kalmayıp, dünyanın üzerindeki etkisi olmadan döndüğü bu günlerde ‘kendi panik ataklarıyla’ da uğraşmak zorunda kaldığına dikkat çeken Şagoşev, “Amerikalılar Kuzey Akım-2’nin (gaz boru hattı projesinin) her hâlükârda devreye alınacağının farkında oldukları için bu durum, Biden'dan bir takım tavizler ve yaptırım manipülasyonları gerektiriyor. Bu dengenin içinden şimdilik Ukrayna da çıkarılmış durumda” diye konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada Rusya’nın ABD ile Avrupa ülkeleri arasındaki Transatlantik birliğine zarar vermek istediğini belirterek, ABD’nin Avrupalı ortaklarına ‘Rusya tehdidi’ bağlamında AB ve NATO içindeki birliğe sahip çıkmaları çağrısında bulunmuştu.