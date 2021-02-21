Vektor Merkezi: EpiVakKorona aşısının diğer ülkelere ihraç edilmesi seçeneğini değerlendiriyoruz

Rusya’daki Vektor Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü'nün direktörü Rinat Maksutov, ülkedeki aşı ihtiyacının karşılanmasının ardından, diğer ülkelere ihracata başlayabileceklerini belirtti.

İkinci Rus Kovid-19 aşısı EpiVakKorona'yı geliştiren Rusya Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü'nün direktörü Rinat Maksutov, ülkedeki aşı ihtiyacının karşılanmasının ardından, diğer ülkelere ihracata başlayabileceklerini kaydetti.

Rossiya 24 televizyonuna konuşan Maksutov, “Önceliğimiz, Rusya vatandaşlarının korunmasını sağlamak, bu ihtiyacı karşıladıktan sonra elbette diğer ülkelere ihracat seçeneğini de değerlendirmeye alacağız” dedi.

Maksutov, EpiVakKorona aşısının üretimini ayda 5 milyon doza çıkarmayı planladıklarını belirterek, “Şubat ayında 500 bin, mart ayında ise 1.5 milyon doz olarak planladığımız aşı üretimini daha sonra ayda 5 milyona çıkarmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

EpiVakKorona’nın şubat ayının sonuna kadar 60 yaş üstü kişilerin erişimine sunulabileceğini kaydeden Maksutov, “Yakın zamanda aşının kullanma talimatlarında değişiklik yapılması planlanıyor. Şubat ayının sonuna kadar sivil dolaşımın bir parçası olarak gönüllülere ve 60 yaşın üzerindeki Rusya vatandaşlarının erişimine sunulabileceğimizi düşünüyorum” dedi.

Maksutov, EpiVakKorona aşısının çocuklar üzerinde denenmesi kararının henüz alınmadığına vurgu yaparak “Çocuklarla ilgili olarak, 15-17 yaşlarından başlayarak daha küçük yaşlara doğru, 6 aylık bebeklere kadar kademeli ek klinik çalışmalar yapılması gerekiyor. Bu tür klinik araştırmalara ilişkin bir karar henüz alınmadı” diye konuştu.