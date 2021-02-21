Sputnik V aşısının geliştiricileri: Moderna ve Pfizer’a aşılarının etkinliğini artırmada yardıma hazırız

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin bileşenlerinin Moderna ve Pfizer aşılarına eklenmesinin SARS-Cov-2’nin mutasyonlarıyla daha etkili bir şekilde mücadele edilmesine yardımcı olacağını belirtti.

Rossiya 24 televizyonunda yayınlanan bir programa katılan RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev, Rus koronavirüs aşısındaki bileşenlerin Moderna ve Pfizer aşılarına eklenmesinin, SARS-Cov-2’nin mutasyonlarıyla daha etkili bir şekilde mücadele edilmesine yardımcı olacağını ifade etti.

Dmitriyev, Sputnik V geliştiricilerinin Moderna ve Pfizer'a yardım etmeye hazır olup olmadığı sorusuna, “Evet, kesinlikle yardım etmeye hazırız” yanıtını verdi.

Rus yetkili, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aşımızdaki bileşenin Pfizer aşısına da, diğer aşılara da eklenmesinin mutasyonlarla mücadelenin daha etkin bir şekilde yürütülmesine yardım edeceğine inanıyoruz ve elbette bu, tüm ilaç şirketlerine karşı açık olduğumuzu gösteriyor.

Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve dünyada Kovid-19'a karşı tescilli ilk aşı olma özelliğine sahip Sputnik V’nin uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki gözlenmedi. Aşı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.