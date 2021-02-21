Rusya’da 12 bin 742 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Rusya’da son bir gün içinde, 1 bin 602’si başkentte olmak üzere 12 bin 742 yeni koronavirüs vakası görüldü. Toplam vaka sayısı 4 milyon 164 bin 726’ya çıktı.

Rusya’da koronavirüsün yayılımı nedeniyle oluşturulan kriz merkezinin açıklamalarına göre ülkede son bir gün içinde görülen 12 bin 742 yeni vaka ile beraber pandeminin başından beri tespit edilen toplam vaka sayısı 4 milyon 164 bin 726’ya yükseldi.

1 bin 602 yeni vaka ile başkent Moskova en çok vaka görülen şehir olmayı sürdürdü. St. Petersburg ise günlük 996 vaka ile ikinci sırada yer alıyor.

Ülkede son bir günde koronavirüs kaynaklı komplikasyonlar sebebiyle 417 kişinin hayatını kaybetmesi ile beraber toplam can kaybı 83 bin 293’e yükseldi.

Yaygın aşılama programı yakında üç aşıyla devam edecek

Rusya’da koronavirüse karşı yaygın aşılama programı ocak ayının ikinci yarısında başladı. Risk gruplarına verilen aşı olma önceliğinin sona ermesini takiben şu an isteyen herkes belirlenen kliniklerde ücretsiz olarak aşı olabiliyor.

Aşı programında ağırlıklı olarak ülkenin tescil edilmiş ilk aşısı olan Sputnik V kullanılıyor. Daha sonra mart ayında programa, Epivakkorona ve Kovivak isimli Rus koronavirüs aşıları da eklenecek.

Sputnik V, antikor üretmesi için vücuda virüsün genetik kodlarını taşıyan bir viral vektör aşısı. Söz konusu genetik kod, insan adenovirüsü içinde vücuda aktarılıyor. Aşının etkinliğinin yüzde 90’ın üstünde olduğu kanıtlanmış durumda.