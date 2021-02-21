Rusya, İngiltere’de ortaya çıkan yeni koronavirüs türünü saptayacak test geliştirdi

Rusya’nın sağlık denetçisi kurumu Roszdravnadzor’un başındaki Anna Samoylova, İngiltere’de geçirdiği mutasyon sonucu ortaya çıkan koronavirüs türünün saptanması için geliştirilen test kitini onayladıklarını söyledi.

Samoylova, denemeler sonucunda test kitinin yüksek derecede etkili olduğunu ve verdiği sonuçların doğru olduğunu gördüklerini de belirtti.

Koronavirüsün İngiltere’de saptanan mutasyonu, Rusya’da ilk defa 10 Ocak’ta görülmüştü. Yeni türün görüldüğü kişi İngiltere’ye gidip gelmiş bir Rusya vatandaşıydı.

İngiltere’de ortaya çıkan yeni tür virüsün daha hızlı yayıldığının belirlenmesi ardından pek çok ülke İngiltere’ye uçuşları bir süre için askıya almıştı.