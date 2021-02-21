Rusya ile BAE, süpersonik yolcu uçağı geliştirecek

Rusya ile Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), süpersonik bir yolcu uçağı geliştirmek adına ortak bir şirket kuracakları belirtildi.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, süpersonik yani sesten hızlı hareket eden bir yolcu uçağı geliştirmek için BAE ile ortak bir şirket kurma kararı aldıkları açıklamasını yaptı.

Manturov ortak şirkette BAE tarafından ülkenin varlık fonunun, Rus tarafından ise hükümetin kontrolündeki Birleşik Uçak Şirketi’nin yer alacağını söyledi. Tarafların yeni şirketin hisselerini ne oranlarda bölüşeceğinin belli olmadığını da sözlerine ekledi.

Rus Bakan ayrıca, uçağın neye benzeyeceğinin 2021 sonuna dek belli olmasını beklediklerini kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ocak 2018’deki bir açıklamasında, Rus bombardıman uçağı Tu-160 baz alınarak süpersonik bir yolcu uçağı üretilmesi önerisini gündeme getirmişti.