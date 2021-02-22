Kremlin’den Rus aşılarının Suriye’ye tedarikine ilişkin açıklama: Yardım ediyoruz ve edeceğiz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, medyada Rus aşılarını Suriye'ye tedarik etme olasılığının yazıldığı haberleri yorumlayarak, Rusya’nın Suriye’ye yardım ettiğini ve bunu ileride de yapmaya devam edeceğini belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, medyada Rus aşılarını Suriye'ye tedarik etme olasılığı hakkında yazılan haberler üzerine basın mensuplarına konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Peskov, “Rusya Suriye’ye yardım ediyor ve ileride de bunu yapmaya devam edecek” diye konuştu.

Sözcü, detaylara girmedi ve nüanslar konusunda da herhangi bir yorum yapmadı.