Putin: Rusya, koronavirüsle mücadelede Avrupa ülkeleriyle çabaları birleştirmeye açık

Koronavirüs pandemisiyle ortak mücadele için Avrupa ülkeleriyle çabaların birleştirilmesi gerektiğini söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın buna açık olduğunu ifade etti.

Vladimir Putin, Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinde Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yla bir araya geldi.

Görüşmenin başında basına açık bölümde konuşan Rusya lideri, koronavirüs pandemisiyle mücadelede Avrupa ülkeleriyle çabaları birleştirmeye açık olduklarını altını çizdi.

Putin, "Şu anda Rusya'da her 100 bin kişiden yaklaşık 10'u hasta. Fransa'nın güneyinde bu rakam 70 küsur. Bu ciddi bir gösterge. Bu nesnel veriler, Avrupalı meslektaşlarımız da dahil olmak üzere çabalarımızı birleştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Ortak çalışma yürütülmesine açığız" ifadelerini kullandı.

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