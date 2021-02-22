Kalaşnikov Rusya Savunma Bakanlığı için bant beslemeli yeni makineli tüfek geliştirecek

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de düzenlenen silah fuarı IDEX 2021'de basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tarasov, Kalaşninkov’un Rusya Savunma Bakanlığı için geliştirdiği RPL-20 bant beslemeli yeni makineli tüfeğin orduda denenmesinden sonra seri üretimine geçmeyi planladığını ifade etti.

Tarasov, “RPL-20 şu anda teknik proje aşamasında bulunuyor. RPL-20 makineli tüfeğinin beslemesi tamamen banttan olacak, teknik şartnamede şarjör kullanımı öngörülmüyor. Tasarım çalışmasının tamamlanması için açıklayamayacağımız direktif tarih var” dedi ve şöyle devam etti:

“RPL-20’nin ordunun envanterine alınmasından ve deneme kullanımının başarıyla tamamlanmasından sonra makineli tüfeğin seri üretimine geçilecek.”

RPL-20’nin RPK-16 hafif makineli tüfeği projesinin daha da geliştirilmesinin sonucu olduğuna dikkat çeken Tarasov, “Makineli tüfeğin Suriye'deki savaş koşulları da dahil olmak üzere deneysel askeri kullanımı amacıyla Rusya Savunma Bakanlığı'na bir grup makineli tüfek tedarik edildi. Deneme kullanımı, işverenin modern hafif makineli tüfekle ilgili gereksinimlerini netleştirmesine yardımcı oldu ve bunun sonucunda RPL-20 makineli tüfeği geliştirmek üzere teknik ödev oluştu” ifadelerini kullandı.

Rus yetkili, RPL-20’nin prototipinin geçen yıl Army-2020 Uluslararası Askeri ve Teknik Forumu’nda tanıtıldığını sözlerine ekledi.