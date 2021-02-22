Navalnıy’ın eşi Yuliya Rusya’ya döndü

Telegram kanalı 112’nin yayınladığı videodan anlaşıldığı üzere bir süredir Almanya’da bulunan Yuliya Navalnaya, bugün başkent Moskova’ya geri döndü.

Yayınlanan videoda Navalnaya’nın birkaç gencin eşliğinde, gazetecilerin ‘eşinile görüştünüz mü’, ‘Almanya’ya gidişinizin amacı’ gibi sorularını yanıtsız bırakarak havalimanından çıkıp otoparka yöneldiği ve sonunda aracına bindiği görülüyor.

Yuliya Navalnaya’nın Rusya’dan ayrıldığı 10 Şubat’ta öğrenilmişti. Alman Der Spiegel gazetesi, kendi kaynaklarına atıfla Navalnaya’nın o tarihte Moskova’dan Frankfurt Havalimanı’na geldiğini, ziyaretin özel olduğunu bildirmişti.

Moskova Simonovskiy Bölge Mahkemesi 2 Şubat’ta Aleksey Navalnıy’ın ‘Yves Rocher davasıyla’ ilgili ertelenen 3.5 yıllık cezasını, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmesine karar vermişti. Mahkemenin daha önce ev hapsi ve cezaevinde geçirdiği zamanı göz önünde bulundurduğu Navalnıy, 2.5 yıl cezaevinde kalacak.