Ukrayna'daki devlet darbesinin 7. yılında Zaharova'dan mesaj: Kiev'in cepheleşme politikası sorunları derinleştirir

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yazılı açıklama yapan Sözcü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Bağımsız Meydanı'nda gerçekleşen; Ukrayna, bölgesel ve uluslararası istikrar için trajik sonuçlara yol açan kanlı devlet darbesinin üzerinden 7 yıl geçtiğine dikkat çekerek "Olaylar, başta ülkenin içişlerine kaba şekilde müdahale eden ABD olmak üzere Batılı ülkeler tarafından provoke edildi ve desteklendi. Fransa, Almanya ve Polonya, hükümet ile muhalefet arasında arabulucu oldu, meşru olarak seçilmiş devlet başkanını barışçıl olmayan protestoculara karşı güç kullanmamaya ikna etti, taraflar arasında varılan mutabakatların garantörleri oldu ancak muhalefet mutabakatlara uymayı açıkça reddedince hiçbir şey yapmadı" dedi.

Maydan olayları hakkındaki hakikatlerin hala daha gizlendiğini, olayların soruşturulmadığını ve bilinç olarak çarpıtıldığını kaydeden Zaharova, olaylardan sonra kabul edilen ve olaylara karışanları soruşturmayı yasaklayan kanunun Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Gözlem Misyonu'nun eleştirilerine rağmen halen yürürlükte bulunmasının manidar olduğunun altını çizerek Ukrayna hükümetinin milliyetçi keyfiliğe katlanmak istemeyen Donbass sakinlerinin affına ilişkin yasayı çıkarmak istemediğini vurguladı.

Ukrayna halkında yorgunluğun oluştuğunu, hayal kırıklığının arttığını, halkın iyi yönde değişim umuduyla yaklaşık 2 yıl önceki devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinde yeni iktidardan yana oy kullandığını anımsatan Zaharova, "Ancak zaman, mevcut yönetimin, seleflerinin politikalarına devam ettiğini, sosyo-ekonomik krizden çıkma, ülkenin doğusundaki çatışmaları sonlandırma ve toplumdaki bölünmeye son verme vaatlerini yerine getirecek güçte olmadığını gösterdi" ifadelerini kullandı.

Zaharova, Maydan olaylarıyla başlayan cepheleşme politikasına devam edilmesinin Ukrayna'daki sorunları derinleştirmeye gebe olduğu ve ülke ve bölgedeki durumu daha da kötüye götürebileceği uyarısında bulundu.