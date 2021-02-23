Rusya'da St. Petersburg'daki evsiz kişilere koronavirüs aşısı yapılacak

Noçlejka kuruluşunun basın dairesinden yapılan açıklamada, Noçlejka’nın St. Petersburg’daki sığınma evinin 43 sakinine koronavirüs aşısı yaptırılacağı belirtildi.

Aşılamanın St. Petersburg Sağlık Komitesi'nin yardımı sayesinde mümkün olduğu kaydedilen açıklamada, vatandaşların aşı yaptırabilmeleri için pasaport ve sağlık sigorta kaydı yeterli olduğu ifade edildi.

Hayır kuruluşunun yönetimi, sığınma evinin tüm sakinleri için aşıyı zorunlu hale getirmeye karar verdi. 78 televizyonunun bildirdiğine göre, ileride koronavirüs aşısı, barınağa yerleşmenin ön şartı olacak.

St. Petersburg'da dünya standartlarındaki ‘Kişiselleştirilmiş Tıp Merkezi’ Bilim Merkezi'nin tesislerinde farklı bir teknolojiyle geliştirilen fermente süt ürünü şeklindeki koronavirus aşısının klinik öncesi testlerinin bu yıl tamamlanması planlanıyor.

Geliştiricilere göre klinik testlere geçilmesi içinse ek finansman gerekecek.