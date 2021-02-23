Sputnik V aşısı Meksika’ya ulaştı

Meksika Dışişleri Bakanı Ebrard’ın Twitter’dan yaptığı açıklamaya göre, Sputnik V aşısının ilk partisi Meksika’ya ulaştı.
🔴 #ÚltimoMomento— Embajada de Rusia en México (@EmbRusiaMexico) February 23, 2021
En el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la CDMX se ha aterrizado ✈️ con el primer lote de la vacuna 💉 #SputnikV @sputnikvaccine para México 🇷🇺🤝🇲🇽 pic.twitter.com/xY46Jsemfp
Meksika Sağlık Bakan Yardımcısı Hugo Lopez Gatell, daha önce basın toplantısında Sputnik V aşısının 200 bin dozluk ilk partisini teslim almayı planladıklarını ifade etmişti.
Diğer yandan Sputnik V aşısının Twitter hesabından da aşının ilk partisinin Meksika’ya ulaştığı belirtildi. Açıklamada, Meksika’nın Kuzey Amerika’da Sputnik V’yi tescilleyen ilk ülke olduğu hatırlatıldı.
BREAKING: The 1st delivery of #SputnikV has landed today in Mexico, the 1st country in North America to approve Sputnik V.— Sputnik V (@sputnikvaccine) February 23, 2021
La primera entrega de Sputnik V ha aterrizado hoy en México, el primer país de América del Norte en aprobar la vacuna Sputnik V
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