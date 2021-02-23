Kırgızistan Sputnik V aşısını tescilledi

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı, Rus Sputnik V koronavirüs aşısını resmi olarak tescilledi.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı’nın basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Rusya’da Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V aşısı tescil edildi.

Aşının halkın en kısa zamanda aşılanmasını sağlayacağı belirtilirken, konuyla ilgili net bir tarih verilmedi.

Kırgızistan’da pandeminin başlangıcından beri 85 bin vaka tespit edildi.

Rusya’da ağustos ayında tescillenen Sputnik V aşısı daha sonra 30’dan fazla ülkede tescil edildi.