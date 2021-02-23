23 Şubat'ta Rusya'da Anavatan Savunucuları Günü kutlanıyor

SSCB'de Sovyet Ordusu ve Askeri Filosu Günü olarak kutlanan 23 Şubat, bugünün Rusya'sında Anavatan Savunucuları Günü olarak biliniyor.

1918 yılında kurulan Kızıl Ordu'nun şerefine oluşturulan bu bayram halk arasında ise tüm erkeklerin günü olarak kutlanıyor.

Tüm dünyanın koronavirüs pandemisiyle mücadele ettiği 2020 ve 2021 yıllarında ise Anavatan Savunucuları Günü'nün sadece ordu ve filoda görev alan asker ve denizcilerin bayramı değil, aynı zamanda anavatan ve halkını tam anlamıyla savunan sağlıkçıların bayramı da olduğu açıkça anlaşıldı.