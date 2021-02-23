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    Rus elçi: Moskova, Erivan'a Ermeni ordusunun reformu konusunda destek veriyor

    Rus Büyükelçi Kopırkin: Moskova, Erivan'a Ermeni ordusunun reformu konusunda destek veriyor

    © AFP 2021 / KAREN MINASYAN
    Rusya
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    Rusya'nın Erivan Büyükelçisi Sergey Kopırkin, Moskova'nın Erivan'a Ermenistan ordusundaki reform sürecinde destek verdiğini söyledi.

    Gazetecilerle bir araya gelen Rus Büyükelçi Kopırkin, Rusya'nın Ermeni ordusundaki reform sürecine tam destek vermeye hazırlanıp hazırlanmadığı sorusuna "Moskova, halihazırda bunu yapıyor" yanıtını verdi.

    Ermenistan ve Rusya savunma bakanlıkları arasında çok farklı alanlarda çok yoğun görüşmeler yapıldığını belirten Kopırkin, "Ülkelerimiz, ordularımız arasındaki işbirliğinin pekiştirilmesiyle ilgili konular istişare ediliyor. Zamanı geldiğinde gerekli bilgilerin verileceğini düşünüyorum" dedi.

    'Karabağ'da barışçıl çözüme yönelik çalışmalar sürüyor'

    Kopırkin, AGİT Minsk Grubu eş başkanlığı kapsamında Dağlık Karabağ sorununun barışçıl çözümüne yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

    Eş başkanların temas halinde olduğunu, düzenli görüşmeler yaptığını ve bölgeyi ziyaret ettiğini anlatan Kopırkin, bu sürecin hiçbir zaman durdurulmadığının altını çizdi.

    'Askeri esirlerin iadesi konusunda sürekli çalışma yürütülüyor'

    Kopırkin'e Ermeni askeri esirlerin Azerbaycan'dan iade sürecine ilişkin bir soruda yöneltildi. Rus elçi, Rusya yönetiminin de katılımıyla sürekli çalışma yürütüldüğünü belirterek "Elbette tüm bunların daha hızlı, 'herkese karşı herkes' prensibine göre gerçekleşmesini isterdik. Ancak bu çalışma kolay değil, zor ilerliyor" diye konuştu.

    Ermenistan Savunma Bakanı Vagarşak Arutyunyan, Dağlık Karabağ'daki çatışmaların ardından orduda reform yapacaklarını belirterek asker sayısını artıracaklarını ve yeni silah sistemlerine geçiş yapacaklarını söylemişti.

    Ana çabaların yönetim, keşif, elektronik harp, hava savunma sistemlerinin ve insansız hava araçlarının, füze birliklerinin ve topçu sistemlerinin geliştirilmesine yönelik olacağını kaydeden Arutyunyan, söz konusu reformları ocak sonunda Ermenistan'ı ziyaret eden Rus askeri yetkililerle istişare ettiklerinin altını çizmişti.

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    Etiketler:
    Vagarşak Arutyunyan, Sergey Kopırkin, Erivan, Moskova, Ermenistan, Rusya
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