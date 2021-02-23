Rusya’da günlük vaka sayısı ekimden beri ilk kez 12 binin altında

Rusya’da son 24 saatte 11 bin 823 yeni vaka kaydedildi. Böylelikle 8 Ekim’den beri günlük vaka sayısı ilk kez 12 binin altına inmiş oldu. Şimdiye kadar kaydedilen toplam vaka sayısı 4 milyon 189 bin 153’e yükseldi.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, vaka sayısı 11 bin 823 artarak 4 milyon 189 bin 153’e çıktı.

Başkent Moskova’da 1198, St. Petersburg’da 913, Moskova bölgesinde 732 vaka tespit edildi.

Gün içinde 417 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 956 kişi iyileşti.

Şimdiye kadar kaydedilen can kaybı sayısı 84 bin 47’ye, iyileşen hasta sayısı ise 3 milyon 739 bin 344’e yükseldi.