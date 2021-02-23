Rus barış gücünün komutanı Muradov, Karabağ'da görev yapan askerlerin Vatan Savunucuları Günü'nü kutladı

Korgeneral Rustam Muradov, Kızıl Ordu'nun kurulması nedeniyle 23 Şubat’ta kutlanan Vatan Savunucuları Günü dolayısıyla Dağlık Karabağ’daki gözlem noktalarında ateşkesi izleyen barış gücü birliklerini kutladı.
Subaylara devlet ödüllerinin de takdim edildiği törende konuşan Muradov, şunları söyledi:
“Rus ordusunun görkemli geleneklerini sürdüren, Rusya Federasyonu'nun ulusal çıkarlarını güvenilir bir şekilde müdafaa eden ve Dağlık Karabağ topraklarında barış ve sükuneti sağlayan sizlere, Rus barış gücü askerlerine özel olarak şükranlarımı sunmak isterim. Ateşkesi sağlamayı ve insani bir felaketi önlemeyi başaranlar, barış güçleriydi. Siz bölgedeki barışın, güvenliğin ve istikrarın garantörüsünüz.”
Dağlık Karabağ’da 27 Eylül’de alevlenen çatışmalar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın 10 Kasım itibariyle imzaladıkları anlaşmayla sona ermişti.
Anlaşma doğrultusunda Dağlık Karabağ'da ateşkesi izlemek üzere konuşlanan Rus barış gücünde, Merkez Askeri Bölge 15. Motorlu Tüfek Tugayına bağlı 1960 askeri personel görev yapıyor.
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