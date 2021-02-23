Zaharova: ABD Dışişleri, Washington'un temel ticaret ve rekabet ilkelerini çiğnediğini itiraf etti

Washington'un Kuzey Akım 2 projesini kabul etmemelerinin nedeni olarak jeopolitikayı göstermesini eleştiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin temel ticaret ve rekabet ilkelerini çiğnediklerini itiraf ettiğini vurguladı.

Zaharova, Facebook hesabından yaptığı açıklamada ABD Dışişleri sözcüsünün Washington'un Kuzey Akım 2 projesini kabul etmemesinin nedeninin jeopolitika ve Rusya'nın nüfuzunun artması olduğunu söylemesine yanıt verdi.

ABD'li sözcünün "Biz, jeopolitika açısından konuşuyoruz. Projenin Rusya'ya sağlayacağı nüfuzdan, projenin Rusya rejimine sağlayacağı Avrupa'daki bazı en yakın müttefikleri ve partnerleri üzerindeki tesir gücünden endişe duyuyoruz. Avrupa'nın enerji güvenliği alanındaki hedeflerine destek verilmesi için Almanya ve Avrupa'daki müttefiklerimizle yakından çalışmaya devam edeceğiz" şeklindeki sözlerini anımsatan Zaharova, Almanya'nın sürekli olarak bu projenin faydalı olduğunu belirttiğine dikkat çekti.

ABD'nin de her zaman ekonomi ve enerji konularının politize edilmemesi gerektiğini söylediğini kaydeden Zaharova, "Ancak şimdi, ekonomi ve enerjinin politize edilmesini istemeyenler, projeyi ekonomi ve enerji açısından faydalı bulanlara bu projenin gerçekleşmemesi için mi yardım edecek?" diye sordu.

ABD Dışişleri'nin Washington'un kendi jeopolitik çıkarlarını pazardaki kanunların üzerinde tutarak serbest ticaretin ve rekabetin temel ilkelerini çiğnediğini itiraf ettiğini belirten Zaharova, ABD'nin egemen devletlerinin iradesine zıt yönde ve bağımsız ülkelerdeki bireylerin çıkarlarının karşısında hareket ettiğini vurguladı.