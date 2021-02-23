Putin ile Lukaşenko, ortak savunma sistemlerinin güçlendirilmesini konuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, telefon görüşmesi yaparak ortak savunma sistemlerinin güçlendirilmesini istişare etti.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Lukaşenko, dün Soçi'de gerçekleştirdikleri yüz yüze görüşmenin ardından bugün bir telefon görüşmesi yaptı. Liderler, konuşma sırasında Soçi'de ele aldıkları konuları istişare etmeyi sürdürdü.

Belarus Devlet Başkanlığı Basın Dairesi'nden yapılan açıklamadaysa liderler, ortak savunma sistemlerinin güçlendirilmesi konusunu ele aldı.

Açıklamada "Lukaşenko ve Putin'in istişare ettiği ana konular, vergi sisteminin işleyişi, savunma sanayisindeki işbirliği, ortak savunma sistemlerinin güçlendirilmesi, basının günümüz koşullarındaki çalışması oldu. Rusya-Belarus Birlik Devleti'ndeki bireylerin ve ticari kuruluşların yaşam koşullarının eşitlenmesi, yapılan tüm çalışmaların ana hedefi" ifadelerine yer verildi.

Putin ve Lukaşenko'nun dünkü görüşmesinde koronavirüs pandemisiyle mücadele konuları ve aşı çalışmaları ön plana çıkmıştı.