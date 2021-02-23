Twitter, 'NATO'ya karşı inancı zedeleme' gerekçesiyle 69 Rus kullanıcının hesabını kapattı

Twitter, 'Rusya bağlantılı' olduğunu öne sürdüğü ve 'NATO ve istikrarına inancı baltalamaya' çalışan 69 hesaptan oluşan bir ağın ifşa olduğunu iddia etti. Ayrıca 31 hesap, ABD ve Avrupa Birliği’ne etki yapmaya çalışma suçlamasıyla kapatıldı.

Twitter’ın Rus hesapları kapatma kararına Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın tepkisi gecikmedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e açıklamasında, Twitter’in kapatma kararı için kullandığı bahane için “ilginç ifade” nitelendirmesinde bulundu.

Rus diplomat, “Bu ifade, milyonlarca kullanıcıya karşı kullanılabilir. Navalnıy ve arkadaşlarının hesapları bile. Etki ajanlarının isteği üzerine Rusya karşıtı yaptırımların ne hızla çıkardığı dikkate alındığında, onlar gerçekten ABD ve Avrupa Birliği’ne etki yapıyor” ifadesini kullandı.

Zaharova, “Kapatma gerekçesini inceleyeceğiz ve uzman görüşünü sunacağız” diye kaydetti.

Twitter'a ait blogdan yapılan açıklamada, İran'da faaliyet gösteren 238 hesap ile, Azerbaycan'ı hedef almak için oluşturulan Ermenistan ile bağlantılı 35 hesabın kaldırıldığı da belirtildi.