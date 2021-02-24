Uluslararası Af Örgütü’ne göre Navalnıy, ‘düşünce mahkumu’ değil

ABD merkezli The Nation dergisinin köşe yazarı Aaron Mate’in, Twitter hesabından paylaştığı ve gazetecinin sorularına yanıt niteliğini taşıyan mektupta, Navalnıy’ın “Rusya yönetimine yönelik eleştiriler” nedeniyle tutuklandığı görüşüne yer veriliyor.

Bununla birlikte, Uluslararası Af Örgütü’nün mektubunda, sosyal medyada Rus aktivistin çelişkili ifadelerini içeren video ve yayınların ortaya çıktığı belirtilerek, “Son zamanlarda ortaya çıkan yeni bilgiler ışığında, Aleksey Navalnıy’ın şiddet ve ayrımcılığın propagandasını yaptığı ve bu ifadelerinden vazgeçmediği dikkate alındığında, Uluslararası Af Örgütü artık onu düşünce mahkumu olarak göremez” dendi.

Bu videoların, blog yazarına karşı yürütülen ceza davasıyla ilgili olmadığını belirten örgüt, Navalnıy’ın serbest bırakılması çağrısında bulundu.

New: @AmnestyUK withdraws designation of Navalny as a "prisoner of conscience." In email, Amnesty says it's "no longer able to consider Aleksei Navalny a prisoner of conscience given the fact that he advocated violence and discrimination and he has not retracted such statements." pic.twitter.com/E9m0e6lzT8 — Aaron Maté (@aaronjmate) February 23, 2021

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