Putin yasayı imzaladı: Mitinglerde güvenlik güçlerine itaatsizlik edenlere ceza verilecek

Rusya hükümetinin yasal düzenlemelerinin kamuoyuyla paylaşıldığı internet sitesinde yayınlanan yasaya göre polis teşkilatı, Federal Güvenlik Servisi (FSB), göç alanında devlet kontrolünü gerçekleştiren birimlerin, Rusya Ulusal Muhafızı ve Rusya ordusu temsilcilerinin hukuka uygun emirlerine itaat etmeyen kişilere yönelik cezalar artırılıyor.

Yasaya göre söz konusu itaatsizlik eylemlerinde bulunan Rusya vatandaşlarına, ilk ihlalde 4 bin rubleye (380 TL), mükerrer ihlaldeyse 20 bin rubleye (1.900 TL) kadar cezai yaptırım uygulanacak.

İhlalin niteliğine göre bireylere 15 gün hapis cezası ya da 120 saate kadar zorunlu hizmet cezası da verilebilecek.

Bir kamusal faaliyetin organizasyonu ve yürütülmesi için kaynak sağlama hakkına sahip olmayan kişilerin maddi kaynak veya başka bir mülk temin etmesi halinde, özel kişilere 15 bin rubleye (1.430 TL), görevli kişilere 40 bin rubleye (3.800 TL), tüzel kişilere de 200 bin rubleye (190.000 TL) kadar ceza kesilebilecek.

Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, daha önceki bir açıklamasında bu tür cezaların birçok ülkede yürürlükte olduğunu ve miting organize eden kişilere uygulandığını söylemişti.