Putin: Rusya’nın tıptaki başarılarına karşı kasıtlı bir enformasyon kampanyası yürütülüyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yurt dışında Rusya’nın tıp alanında elde ettiği başarılara karşı kasıtlı bir enformasyon kampanyası yürütüldüğünü ifade etti.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ile gerçekleştirilen bir toplantıda konuşan Putin, ‘Rusya’yı zapt etme politikasıyla karşı karşıya olduklarını belirtti.

Putin, “Sadece uluslararası ilişkiler için doğal olan bir rekabet değil, gelişimimizi engellemeye, yavaşlatmaya, içeride istikrarsızlığı tetiklemeye, dış çevrede sorunlar yaratmaya, Rusya halkını birleştiren değerlerin altını oymaya yönelik sürekli ve çok agresif bir tutum söz konusu” ifadelerini kullandı.

Böylelikle Rusya’nın zayıflatılmaya ve dışarıdan kontrol edilebilir hale getirilmeye çalışıldığını sözlerine ekleyen Putin, “Tarafımıza karşı birçok alanda kati ve asılsız suçlamaların yöneltildiği, kasıtlı bir enformasyon kampanyası yürütülüyor. Hatta absürt, gerçeklere dayanmayan her türlü komplo teorileri, koronavirüsle mücadelede tıp alanında elde ettiğimiz başarılara gölge düşürme girişimleri mevcut” dedi.

‘Rusya’ya karşı provokasyonlar boşuna, biz hazırız’

Rusya’ya karşı bu anlamda çok fazla girişimde bulunulduğunu vurgulayan Putin, FSB’ye, ülkenin yönetimine bu alanda bazı provokasyonların planlandığına dair verdiği bilgiler için teşekkür etti.

“Rusya yeni provokasyonlara da hazır” diyen Putin, şöyle devam etti:

“Ekonomik ve başka yaptırımlarla elimizi kolumuzu bağlamaya, sadece bizim değil, partnerlerimizi de ilgilendiren büyük uluslararası projeleri engellemeye, ülkemizdeki toplumsal ve siyasi yaşama, demokratik prosedürlere doğrudan müdahale etmeye çalışıyorlar. Özel servislerin araçları elbette aktif biçimde kullanılıyor. Fakat tekrarlamak istiyorum, Rusya’ya karşı bu tarz tutumlar kesinlikle boşuna”.

Rusya’nın açık diyalog yürütmeye ve uzlaşmacı çözümler bulmaya hazır olduğunu da belirten Putin’e göre, ülkenin birçok partneri Rus doktorların başarılarını iyi karşılıyor ve onlarla işbirliğine hazır.

Putin, “Bu tavrı memnuniyetle karşılıyor, küresel sorunları ancak güçlerimizi birleştirerek çözebileceğimizi biliyoruz” dedi.